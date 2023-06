A CPMI dos Atos de 8 de janeiro aprovou, na manhã desta terça-feira (20), a convocação do ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Marco Edson Gonçalves Dias, e do ex-diretor-adjunto da Agência Brasília de Inteligência (Abin), Saulo Moura da Cunha.

A convocação havia sido vetada pelos integrantes governistas da comissão na semana passada.

Os parlamentares também aprovaram a convocação do coronel Jean Lawand Júnior. Na semana passada, foram divulgadas conversas em tom golpista entre ele e o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid.

A aprovação se deu após acordo entre base do governo e oposição. Na semana passada, o líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues (sem partido), conseguiu rejeitar, em uma votação em bloco, todos os requerimentos que pretendiam convocar G. Dias e Saulo Moura da Cunha.

“Eu, junto com a relatora, combinamos com a aprovação em entendimento, por acordo, do requerimento de convocação do G.Dias e do Saulo Moura. E, também por acordo, para colocar um item extra pauta, para convocação do Jean Lawand Júnior”, afirmou o presidente da comissão, Arthur Maia (União-BA).

*Com informações do Jornal Floripa