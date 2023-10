Em entrevista nesta quinta-feira (19), o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, revelou preocupação com as eleições na Argentina e admitiu que uma eventual vitória do candidato Javier Milei pode estreitar as relações com o país vizinho.

– É natural que eu esteja [preocupado]. Uma pessoa que tem como uma bandeira romper com o Brasil, uma relação construída ao longo de séculos, preocupa. É natural isso. Preocuparia qualquer um… Porque em geral nas relações internacionais você não ideologiza a relação – disse o petista.

O conservador argentino de 52 anos é formado em economia pela Universidade de Belgrano e natural de Buenos Aires. Ele venceu as eleições primárias da Argentina, que ocorreram em agosto. Trata-se de uma votação prévia e obrigatória para selecionar os candidatos que serão habilitados a concorrer às eleições presidenciais, que ocorrerão neste domingo (22).

No entendimento de Haddad, “não se transpõe para as relações internacionais as questões internas”.

O ministro considerou que Lula, mesmo tendo visão ideológica antagônica a alguns chefes de Estado, não transfere para o tratamento diplomático tal discordância.

– É um vizinho do Brasil, principal parceiro na América do Sul. Então preocupa quando um candidato diz que vai romper com o Brasil. Você fez o quê para merecer esse tipo de tratamento – questionou.

*Com informações do Pleno.News