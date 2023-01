O governador afastado do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, publicou hoje (9), uma nota em seu perfil nas redes sociais para responder às acusações de que as manifestações ocorridas no domingo 8, na capital federal, tiveram anuência do governo. “Confio que ao curso da apuração de responsabilidades será devidamente esclarecido o papel de cada um dos agentes públicos”, afirmou Ibaneis.

“Além do mais veemente repúdio às cenas de barbarismo amplamente divulgadas, necessário se faz buscar, sim, a responsabilização de toda a rede que possa existir de financiamento de atos antidemocráticos”, destacou o governador. “Observando-se, por óbvio, o devido processo legal”, frisou.

No domingo (8), o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), afastou Ibaneis Rocha do cargo pelo prazo de 90 dias em uma decisão monocrática. “Circunstâncias que somente poderiam ocorrer com a anuência, e até participação efetiva, das autoridades competentes pela segurança pública e inteligência”, escreveu o ministro no despacho.

Ibaneis afirmou hoje que vai respeitar a decisão de Moraes, “mas reitero minha fé na Justiça e nas instituições democráticas”, declarou. “Vou aguardar com serenidade a decisão sobre as responsabilidades nos lamentáveis fatos que ocorreram em nossa capital”, concluiu.

