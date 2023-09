O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deverá ficar cerca de um mês em recuperação de uma cirurgia no quadril que irá ser submetido no final deste mês. Com isso, caberá à primeira-dama Janja da Silva ajudá-lo a cumprir a agenda, segundo informações da colunista Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo.

Após o procedimento, que está marcado para o próximo dia 29, o chefe do Executivo despachará do Palácio da Alvorada até sua recuperação. Neste ínterim, a agenda de encontros de Lula na residência oficial também ficará submetida a Janja.

A novidade causou preocupação entre os ministros. O temor é que o acesso ao presidente fique mais restrito e que os ministros e auxiliares que não têm boa relação com Janja sejam os mais afetados.

Após a cirurgia, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) terá que usar um andador para se locomover. A intervenção cirúrgica foi marcada após o petista reclamar de fortes dores no quadril nos últimos meses, o que o fez, inclusive, realizar ao menos duas infiltrações na região para aliviá-las.

O procedimento a ser feito em Lula terá como objetivo corrigir uma artrose na cabeça do fêmur.

*Com informações do Pleno.News