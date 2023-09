O chefe da Secom do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Paulo Pimenta, confirmou hoje (26), que Janja da Silva irá ao Rio Grande do Sul para “anunciar medidas” e acompanhar os trabalhos do governo na recuperação das cidades atingidas pelo ciclone extratropical do início de setembro.

Devido à cirurgia no quadril que fará nesta sexta (29), o presidente Lula não poderá viajar com a comitiva. A viagem foi adiada para quinta-feira (28), para que a primeira-dama pudesse participar.

“A Janja vai estar conosco para olhar de perto e anunciar outras medidas. Junto com vários ministros, nós vamos fazer um balanço daquilo que já foi feito com o governador [o tucano Eduardo Leite] e com as prefeituras”, disse Pimenta, cuja base eleitoral é o Rio Grande do Sul.

“Novas medidas que serão evidentemente anunciadas na quinta-feira por nós com a presença no Rio Grande do Sul da primeira-dama, nossa companheira, Janja”, acrescentou o chefe da Secom.

De fato, a mulher de Lula está “ressignificando o papel de primeira-dama”. Inclusive exercendo funções de vice-presidente — cargo para o qual não foi eleita.

*Com informações de O Antagonista