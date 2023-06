O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), defendeu a retomada do Projeto de Lei 2630/2020, chamado de PL da Censura ou PL das Fake News, que já teve seu caráter de urgência aprovado na Casa de Leis.

Segundo o site Pleno News, Lira comentou sobre o tema nesta segunda-feira (27), ao participar do 11º Fórum Jurídico de Lisboa, em Portugal, promovido pelo Instituto de Direito Público. Para ele, o projeto visa fortalecer a democracia brasileira ao regulamentar as redes sociais.

– É necessário um desfecho construtivo racional e razoável para fortalecer a democracia – disse o parlamentar.

O deputado alagoano também criticou a forma como as bigs techs se manifestaram sobre o PL da Censura na época da votação do texto. O Google e o Telegram, por exemplo, fizeram questão de dizer aos seus usuários que são contrários ao projeto.

– Sem a regulamentação legislativa do novo ambiente informacional no Brasil, viveremos um estado de todos contra todos, numa apreensão sectária da realidade, com uma polarização que não vai permitir a realização de consensos – declarou Lira.