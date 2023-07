O presidente Lula (PT) pretende discutir pessoalmente nesta semana com o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), a escolha do relator da reforma tributária. A expectativa no Palácio do Planalto é de que o assunto comece a ser abordado hoje (10), para que o escolhido inicie imediatamente a análise da proposta aprovada, na última quinta-feira (6), pela Câmara dos Deputados.

A intenção do Senado Federal é votar a iniciativa em plenário até o final de setembro. Como há expectativa de mudança no texto, ele precisará retornar para a Câmara dos Deputados.

Os senadores Eduardo Braga (MDB-AM) e Otto Alencar (PSD-BA) são os favoritos do Palácio do Planalto, segundo relatos de assessores do governo à CNN.

O senador Davi Alcolumbre (União Brasil- AP) é defendido por lideranças partidárias. A avaliação de assessores do governo, no entanto, é de que ele já esteve sob os holofotes como relator de outras medidas governistas e que, por isso, seria a hora de dar espaço para outros senadores.

O texto da reforma tributária já tem levado líderes partidários do Senado Federal a discutirem a possibilidade de alterações na proposta.

Uma delas é a tentativa de retomar incentivos fiscais para montadoras do Norte e Nordeste.

O trecho foi retirado da reforma tributária por um destaque do PL, de Jair Bolsonaro. E foi retirado pela falta de um voto.

O episódio irritou Lula, que cobrou inclusive a bancada petista. O presidente já solicitou à base governista do Senado Federal que retome a proposta.

Outra mudança discutida é a ampliação do número de setores beneficiados com alíquota reduzida.

Com informações da CNN Brasil