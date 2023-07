O presidente Lula (PT) cometeu um erro ao falar sobre a retomada do programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV), durante entrevista ao Jornal da Record, exibida na noite dessa quinta-feira (13). O petista afirmou, empolgado, que o governo já começou a reconstruir “186 milhões de casas” que estavam com as obras paradas.

“Estamos lançando mais 2 milhões de casas nesses próximos três anos, e já começamos a reconstruir 186 milhões de casas que encontramos paralisadas”, disse.

Pouco depois, a Secretaria de Comunicação (Secom) do Planalto publicou o trecho da fala com o número correto.

– Já começamos a reconstruir 186 mil casas que encontramos paralisadas – diz a publicação.

Lula deu a declaração equivocada quando foi questionado se o MCMV seria suficiente para resolver o problema do déficit habitacional, que tem 6 milhões de pessoas sem moradia.

– Só no nosso governo, construímos 4 milhões de casas. Foi o maior programa habitacional deste país. Agora, estamos lançando mais 2 milhões de casas nesses próximos três anos, e já começamos a reconstruir 186 milhões de casas que encontramos paralisadas. Porque, nós encontramos no Brasil 14 mil obras paradas, 4 mil obras eram de escolas, dentre essas 4 mil obras, 1,6 mil eram creches. Então, a gente está reconstruindo este país – afirmou.

*Pleno.News