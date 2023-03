O governo federal adiou para domingo (26), o embarque do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para a viagem oficial à China. A decisão foi motivada, segundo o Palácio do Planalto, por um quadro de “pneumonia leve” identificado na noite de quinta (24). Lula cancelou a agenda desta sexta-feira (25) e descansa no Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência.

Dessa forma, por meio de uma nota oficial divulgada para à imprensa, o governo detalhou a situação de Lula: “O Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva está no Alvorada após exames no hospital Sírio Libanês ontem a noite. O presidente está com pneumonia leve e irá, por conta disso, adiar para domingo o início da sua viagem para a China“, informaram.

Segundo informações do portal G1, o presidente está sendo tratado com antibióticos, e o quadro será reavaliado nas próximas horas. Até o momento, a viagem de Lula para a China está adiada até segunda ordem.

A viagem no domingo só acontecerá, dizem, se Lula estiver em condições físicas e for liberado pela equipe médica. A ida à China é importante, mas a saúde do presidente será tratada como prioridade pelas equipes.

A agenda oficial de Lula na China prevê que, já na segunda (27), o presidente discurse no Fórum China-Brasil de Desenvolvimento Sustentável.