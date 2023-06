O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nomeou nesta terça-feira (20), a mineira Gleide Andrade, secretária nacional de Finanças e Planejamento do Partido dos Trabalhadores, para o cargo de conselheira da Itaipu Binacional, usina hidrelétrica localizada na fronteira entre o Brasil e o Paraguai.

Gleide receberá cerca de R$ 34 mil e fará parte de um seleto grupo ao lado do ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT-SP), da ministra da Gestão e da Inovação, Esther Dweck, do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira (PSD-MG), e do ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT-BA)

A nova conselheira da Itaipu concentra poder dentro do PT nacional principalmente porque, como tesoureira, é a responsável por liberar as verbas do Fundo Partidário e do Fundo Eleitoral para as campanhas eleitorais dos candidatos do partido.

O CONSELHO

O Conselho de Administração de Itaipu é formado por 14 integrantes com seis conselheiros brasileiros e seis conselheiros do Paraguai, além de dois representantes dos Ministérios das Relações Exteriores, um de cada país.