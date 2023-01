O presidente Lula planeja reuniões bilaterais com ao menos dois chefes de Estado de outros países durante a cúpula da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac) que acontecerá no dia 24 de janeiro, em Buenos Aires, na Argentina.

Lula pretende se reunir com os presidentes de Cuba, Miguel Díaz-Canel, e da Venezuela, o ditador Nicolás Maduro. Antes disso, no dia 23 de janeiro, o petista deve ter um encontro oficial com o presidente da Argentina, Alberto Fernandez.

Díaz-Canel assumiu o poder em outubro de 2019, depois da aposentadoria de Raúl Castro, ex-presidente da ilha e do Partido Comunista. O atual ditador cubano assumiu o comando do país sob forte crise econômica, agravada pelas consequências da pandemia de Covid.

Diplomatas brasileiros ainda estudam o teor dos encontros: se serão apenas para aproximação política ou se haverá acertos para cooperação comercial. As possibilidades de repercussão para imagem internacional de Lula também entram nos cálculos da equipe de assessores e diplomatas do Itamaraty.

