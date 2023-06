No início da reunião ministerial desta quinta-feira (15), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reclamou de falhas de comunicação entre os ministros de sua atual gestão e a Secretaria de Comunicação Social (Secom), pasta responsável pela divulgação das ações do governo federal. Ao falar sobre o tema, o petista disse que os ministros precisam de mais “profissionalismo” para divulgar ações. As informações são do Pleno.News.

“A gente pode fazer divulgação das coisas que a gente faz com muito mais profissionalismo, se a gente tiver o mínimo de educação de fazer as coisas coletivamente. É para isso que colocamos o deputado Paulo Pimenta, aquela figura alegre, sorridente, simpática, gaúcho dos pampas de Santa Maria, para coordenar a nossa comunicação”, declarou.

Lula, que fez nesta quinta-feira a terceira reunião ministerial de sua atual gestão, também declarou que o governo deverá comunicar a imprensa sobre tudo o que está sendo feito no governo e que “nenhum problema será escondido”.

“Tudo aquilo que fizermos, vamos tornar público”, completou.