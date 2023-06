O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou nesta terça-feira (27) a “comida de palácios” e disse que não dá para “comer bem” em residências oficiais de chefes de Estado. A reclamação na terceira edição da live “Conversa com o presidente”, com a participação do jornalista Marcos Uchoa.

“Eu não vou em restaurantes. Eu como em hotel, e a comida de hotel também não é boa. Eu não tenho liberdade de ir em restaurantes e ficar escolhendo o que eu vou comer. Ou eu como em hotel, ou como onde sou convidado”, afirmou o presidente brasileiro.

Lula disse que fez refeições com os presidentes da França, Emmanuel Macron, e da Itália, Sergio Mattarella, e criticou a comida oferecida por ambos. Segundo ele, não há “fartura” nas refeições servidas em residências oficiais estrangeiras. “É tudo pequenininho, tudo restrito, não tem uma ‘bandejona’ para você escolher.” – desabafou.

MAIS RECLAMAÇÃO

Segundo a Revista Oeste presidente Lula também reclamou do Palácio da Alvorada, residência oficial do presidente da República. Segundo ele, a residência não é aconchegante e “não tem nada de casa”.

“Não tem nada. Em casa é tudo pequeno, tudo aconchegante, em casa até o banheiro é perto do quarto. Aqui é tudo muito longe. Aqui pra você comer você anda quase 200 metros. Para tomar café você anda mais 200 metros. Para ir no banheiro, anda 40 metros. É tudo mais difícil, não tem nada de casa”, reclamou, na transmissão. “Ontem estava me queixando para a Janja que estava com saudade da minha casa. Faz tempo que não vou na minha casa.”