O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) enviou uma carta ao apóstolo Estevam Hernandes, idealizador da Marcha para Jesus, agradecendo o convite e que não comparecerá ao evento. Na carta, o petista disse que enviará a deputada Benedita da Silva (PT) para representá-lo junto do advogado-geral da União Jorge Messias.

De acordo com informações da Folha de S. Paulo, apesar da recusa, o presidente fez elogios ao evento em sua carta, dizendo que o movimento representa “uma das mais extraordinárias expressões de fé do nosso povo”. Também declarou que trata-se do “louvor à paz e ao amor de Cristo” em tempos em que “nossos celulares nos bombardeiam, o tempo todo, com mentiras e mensagens de ódio”.

– Todo ano, milhões de pais, mães, crianças e adolescentes se reúnem para louvar aquele que tantos ensinamentos trouxe à humanidade. (…) Mais do que nunca, precisamos estar unidos em torno dos valores propagados por Cristo – defende o petista na carta.

Lula ainda se disse orgulhoso de ter sancionado a lei que instituiu o Dia Nacional da Marcha, em 2009, e afirmou lamentar que “antigas amizades” no setor religioso tenham sido “quebradas por discordância política”.

O convite foi feito no fim do mês de maio pelo fundador da igreja Renascer em Cristo, apóstolo Estevam Hernandes, idealizador da marcha. É de praxe que o líder religioso chame os chefes do Executivo municipal, estadual e federal.

À Folha, Hernandes assinalou que considera “importante” da parte de Lula reconhecer a Marcha, “no sentido de ser um evento cristão de importância mundial”. No último ano, o apóstolo havia dito que seria impossível se reaproximar do petista, mas que, caso ele fosse eleito, seria “praticamente obrigatório” construir pontes de diálogo.

Até o momento, o único presidente a comparecer ao evento foi Jair Bolsonaro (PL), que frequentou diversas edições desde à época em que era deputado.

Com informações do Pleno.News