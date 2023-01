Um grupo de mais de 5 mil advogados divulgou ontem (25), uma carta com críticas ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e contra a reeleição do parlamentar para mais dois anos no comando da Casa. Os responsáveis pelo documento fazem parte do Movimento Advogados de Direita Brasil.

Segundo o Pleno.News, no texto, subscrito por 5.341 advogados, os profissionais afirmam que Pacheco, “de forma reiterada, permaneceu omisso e inerte em suas atribuições, deixando de atuar em prol da satisfação dos anseios de maciça parte da população”. O grupo afirma também que o senador permitiu deliberadamente a intervenção do Poder Judiciário nos poderes Executivo e Legislativo.

– Sua omissão causou um mal que julgamos quase irreversível, posto que permitiu que aqueles que deveriam guardar o cumprimento de nossa Carta Magna, a vilipendiassem diuturnamente, razão pela qual o país jaz em completo estado de exceção – sustentam.

O documento, que tem como destinatários os senadores que votarão no dia 1° de fevereiro para escolher o novo presidente do Congresso Nacional, diz ainda que os parlamentares “receberam a incumbência de externar as vozes das ruas, sendo imperioso que representem com liberdade a vontade de cada estado e, assim, façam com que se reerga o Senado brasileiro”.

– A atuação firme e presente do Senado Federal é imprescindível para que os entes públicos de quaisquer dos Três Poderes e a sociedade civil convivam harmonicamente, certos de que a segurança nas políticas de Estados desenvolvidas sejam legais e sempre emanem da vontade popular – defendem.

O grupo conclui a mensagem pedindo o apoio dos senadores ao nome de Rogério Marinho (PL-RN) como novo presidente do Senado e também o esforço dos políticos para que seja instituído o voto nominal aberto para escolher quem comandará a Casa no próximo biênio.

– Mister se faz evidenciar que embora expressemos precipuamente o nosso apoio à candidatura do senador Rogério Marinho, entendemos que os senhores senadores tenham como principal missão o derrocamento do atual presidente do Senado, um dos maiores causadores do caos instalado em nosso país e da perda da independência do Congresso Nacional – finalizam.