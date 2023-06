O senador Marcos do Val (Podemos-ES) pediu licença do cargo por 115 dias, nesta quarta-feira (21), para cuidar da saúde. A informação foi confirmada pela equipe do parlamentar. Após chamar para si a responsabilidade, fazendo uma série de denúncias contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, o ministro da Justiça, Flávio Dino, e até ao presidente Lula (PT), o senador Marcos do Val parece ter sentido a pressão.

Com seu afastamento, o senador Marcos Rogério (PL-RO) assume a vaga de Do Val na CPMI do 8 de Janeiro.

O parlamentar apresentou problemas de saúde, tais como pressão alta e taquicardia. Nessa terça-feira (20), ele precisou ser atendido no posto médico do Senado e, logo após, procurou atendimento em um hospital, em Brasília.

O pedido de licença será analisado e decidido pelo plenário do Senado.

