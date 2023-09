Anielle Franco, ministra da Igualdade Racial, viajou de Brasília a São Paulo em um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) e acompanhou a final da Copa do Brasil entre São Paulo e Flamengo no Morumbi neste domingo (24). Anielle é flamenguista.

De acordo com a ministra de Lula, em vídeo divulgado nas redes sociais, a justificativa é a de que ela foi ao estádio para assinar uma ação do Governo Federal que tem por objetivo combater o racismo no esporte. O uso do avião da FAB gerou críticas nas redes sociais.

– É só coincidência ela ter ido justo no dia da final sendo ela flamenguista, gente. Ela não pôde ir em momento algum antes disso. E o brasileiro segue pagando as viagens a lazer de Lula e seus ministros – ironizou o líder da oposição na Câmara dos Deputados, o deputado Carlos Jordy (PL-RJ).

Ministros do presidente Lula têm usado aeronaves da FAB para passar o fim de semana em seus redutos eleitorais. Há casos em que o ministro nem sequer registra agenda de trabalho para justificar viajar de jatinho e não de avião de carreira, o que exigiria embarcar pelo aeroporto como qualquer pessoa, chegar com antecedência, entrar em fila, sentar em poltronas apertadas e enfrentar muitas vezes atrasos das companhias aéreas.

O uso de avião da FAB é regulamentado por um decreto presidencial e prevê uma ordem de prioridade: primeiro, em casos de emergências médicas; segundo, quando há razões de segurança; por fim, viagens a serviço. As regras em vigor não permitem solicitar o jato para passar o final de semana em casa.

*Com informações da AE / Pleno.News