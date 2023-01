O ministro das Comunicações, Juscelino Filho (União Brasil), destinou R$ 5 milhões, via orçamento secreto, para obras que beneficiaram propriedades da sua família no município de Vitorino Freire (MA). O dinheiro foi destinado para asfaltar uma estrada de 19 quilômetros que passa próximo de fazendas próprias e de pessoas ligadas a ele.

A destinação dos recursos foi revelada pelo Estadão, e mostra uma rede de pessoas relacionadas ao ministro ligadas à obra. O dinheiro foi enviado para o município de Vitorino Freire, que é governado pela irmã do político, a prefeita Luanna Rezende.

A empresa contratada para fazer a obra foi a Construservice, que pertenceria a Eduardo José Barros da Costa, conhecido como Eduardo Imperador, que conhece Juscelino “há mais de 20 anos”, segundo o próprio ministro.

Quem apontou a relação entre a empresa e Eduardo Imperador foi a Polícia Federal, que em julho de 2022 o prendeu sob a acusação de pagar propinas a servidores federais para conseguir obras na cidade. Ele seria um sócio oculto da Construservice.

Por fim, a última pessoa envolvida foi o engenheiro indicado pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) para fazer a obra, chamado Julimar Alves da Silva Filho. Ele acabou sendo afastado sob suspeita de receber propina de Eduardo.

A Codevasf é controlada pelo União Brasil, partido do ministro das Comunicações. Ainda segundo a apuração do Estadão, a terra de Juscelino, chamada Fazenda Alegria, conta com uma pista de pouso para avião particular e um heliponto. O ministro comprou um jatinho em dezembro de 2019.

Procurado pelo Estadão, Juscelino Filho argumentou que as fazendas beneficiadas pela estrada são cercadas por “inúmeros povoados”.

“Considerar que a estrada de 19 km de extensão, que recebeu, sim, recursos de emenda do parlamentar, via convênio com a Codevasf, beneficiou apenas sua propriedade é no mínimo leviano, uma vez que a estrada liga os povoados de Estirão e Jatobá”, diz um trecho da nota enviada pela assessoria de imprensa do ministro.

Com informações do Metrópoles