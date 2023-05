Os convidados do aniversário do ministro do Trabalho, Luiz Marinho, terão de fazer uma doação de R$ 10 mil ao PT. O valor será destinado ao Diretório Municipal de São Bernardo do Campo, no ABC. O almoço de celebração dos 64 anos de Marinho vai ocorrer no sábado 20, em um prédio na rua João Cachoeira, no Itaim-Bibi, bairro nobre da zona sul da capital paulista.

Marinho pede aos convidados para transferirem o dinheiro — que pode ser via Pix — diretamente na conta do diretório, por meio de contas de pessoas físicas, de modo que a transação seja legal. Contribuições a partidos podem ser feitas a qualquer tempo, desde que informadas corretamente na prestação de contas da legenda.

Durante os dois governos Lula, Marinho foi ministro do Trabalho, entre 2005 e 2007, e da Previdência Social, de 2007 a 2008. O petista também foi prefeito de São Bernardo do Campo por dois mandatos, de 2009 a 2016. Em 2018, foi a vez de concorrer ao governo de São Paulo, disputa na qual acabou em quarto lugar. Dois anos depois, tentou voltar à prefeitura, mas não chegou a passar do primeiro turno, sendo derrotado por Orlando Morando (PSDB), que se reelegeu para o cargo em 2020.

Com informações da Revista Oeste