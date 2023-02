O ministro do Trabalho e Previdência, Luiz Marinho, disse que “não está preocupado” com eventuais sanções das plataformas de serviços por aplicativos caso elas não concordem com a regulamentação de leis trabalhistas específicas para o setor.

Em entrevista ao Valor, Marinho minimizou a força do Uber e disse que outras empresas poderiam fazer o mesmo serviço após a regulamentação. O estabelecimento de regras e garantias aos trabalhadores por aplicativos é uma das prioridades do atual governo.

“As empresas estão dispostas a discutir. Na Espanha, no processo de regulação, o Uber e mais alguém disseram que iam sair. Esta rebeldia durou 72 horas. Era uma chantagem. Me falaram: ‘E se o Uber sair?’. Problema do Uber. Não estou preocupado”, disse Marinho.

“Cria outro [aplicativo]. Posso chamar os Correios, que é uma empresa de logística e dizer para criar um aplicativo e substituir. Aplicativo se tem aos montes no mercado. Não queremos regular lá no mínimo detalhe. Ninguém gosta de correr muito risco, especialmente os capitalistas brasileiros. Mas qual a regulação para proteção do trabalho e das pessoas?”, declarou o ministro.

Com informações do Portal Grande Ponto