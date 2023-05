Em rodas de conversa de uma festa no último sábado (13), o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), deixou bem explícita a sua insatisfação envolvendo a falta de acesso direto ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). De acordo com o magistrado, já faz dois meses que ele aguarda um retorno do chefe do Executivo a suas tentativas de contato.

Segundo informações da colunista Malu Gaspar, do jornal O Globo, as reclamações de Moraes ocorreram durante o casamento do filho do ministro do Superior Tribunal de Justiça Luis Felipe Salomão, Rodrigo Salomão. Na ocasião, Moraes expressou suas queixas “em alto e bom som” para advogados e outros ministros enquanto tomava uísque.

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) afirma que acessar diretamente o líder do Planalto é difícil, pois, além de Lula não utilizar um celular próprio, é sempre preciso passar pelo crivo de algum assessor.

Ainda de acordo com a colunista, o maior interesse de Moraes em falar com Lula são as indicações que o presidente possui para o STF. O ministro quer persuadir o petista a escolher Rodrigo Salomão, pai do noivo, para substituir Ricardo Lewandowski, aposentado em abril.

Lula, contudo, demonstra estar decidido a alçar seu advogado, Cristiano Zanin, ao posto na Corte máxima. Esse seria o motivo de estar evitando falar diretamente com Moraes e com outros magistrados por ora. Vale lembrar que ele ainda poderá indicar um outro ministro com a saída de Rosa Weber, em outubro.

Com informações do Pleno.News