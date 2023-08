Após a divulgação do desastroso resultado econômico do governo do presidente Lula (PT), nesta quarta-feira (30) – com déficit primário de R$ 35,933 bilhões em julho, amargando o segundo pior resultado para o mês em toda a história do país -, o senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS) usou suas redes sociais para comparar os dados econômicos da gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro – a qual ele foi vice-presidente – e o atual governo do presidente Lula.

– Em julho de 2022, com Bolsonaro, o governo teve um superávit de R$ 19,7 bilhões. Em julho de 2023, com Lula, o governo teve um déficit de R$ 35,9 bilhões. No acumulado do ano, o déficit é de R$ 78,24 bilhões, enquanto ano passado tínhamos superávit de R$ 78,79 bilhões – disse o general.

Em meio ao transtorno econômico produzido pelo atual governo, Mourão não perdeu a oportunidade de debochar de Lula e seus apoiadores.

– Fez o “L”, agora aguenta o desastre!

*Com informações do Pleno.News