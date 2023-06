Quarenta e sete deputados aderiram ao pedido de impeachment do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) protocolado pelo deputado federal Sanderson (PL-RS). É o maior número de apoios para o afastamento do presidente desde o início do mandato do petista. Em março, a oposição havia protocolado um pedido de impeachment com 33 assinaturas.

O novo pedido de impeachment foi motivado pelo convite feito por Lula ao ditador venezuelano Nicolás Maduro, acusado pelos Estados Unidos de narcoterrorismo. E, também, pela indicação de Cristiano Zanin, advogado pessoal do presidente, ao Supremo Tribunal Federal. Os signatários do pedido de impeachment (veja a lista abaixo) 666afirmam que ambas as condutas teriam configurado crimes de responsabilidade.

A abertura do processo de impeachment precisa ser avalizada pelo presidente da Câmara, Arthur Lira. Parlamentares da oposição acreditam que os atritos entre Lira e o governo federal contribuem para que a ação venha a ser instaurada.

VEJA LISTA COMPLETA DE DEPUTADOS:

– Sanderson (PL-RS)

– Evair de Melo (PP-ES)

– Cabo Gilberto Silva (PL-PB)

– Amalia Barros (PL-MT)

– Sargento Fahur (PSD-PR)

– Zé Trovão (PL-SC)

– Marcelo Moraes (PL-RS)

– Luiz Philippe O. e Bragança (PL-SP)

– General Girão (PL-RN)

– Professor Paulo Fernando (Republicanos-DF)

– Bia Kicis (PL-DF)

– Mario Frias (PL-RJ)

– Maurício Marcon (Podemos-RS)

– Chris Tonietto (PL-RJ)

– Nikolas Ferreira (PL-MG)

– Fabio Costa (PP-AL)

– Coronel Meira (PL-PE)

– Coronel Telhada (PP-SP)

– Gustavo Gayer (PL-GO)

– Carlos Jordy (PL-RJ)

– Delegado Palumbo (MDB-SP)

– Tenente Coronel Zucco (Republicanos-RS)

– Daniela Reinehr (PL-SC)

– Delegado Caveira (PL-PA)

– Silvia Waiãpi (PL-AP)

– Sargento Gonçalves (PL-RN)

– Junio Amaral (PL-MG)

– Fernando Rodolfo (PL-PE)

– Bibo Nunes (PL-RS)

– Delegado Paulo Bilynsky (PL-SP)

– Abilio Brunini (PL-MT)

– Coronel Chrisóstomo (PL-RO)

– Capitão Alberto Neto (PL-AM)

– Clarissa Tercio (PP-PE)

– Rodolfo Nogueira (PL-MS)

– Rodrigo Valadares (União-SE)

– Luiz Lima (PL-RJ)

– Carla Zambelli (PL-SP)

– Marcelo Álvaro Antônio (PL-MG)

– Marcel Van Hattem (Novo-RS)

– André Fernandes (PL-CE)

– Thiago Flores (MDB-RO)

– Lucas Redecker (PSDB-RS)

– José Medeiros (PL-MT)

– Caroline de Toni (PL-SC)

– Maurício Souza (PL-MG)

– Júlia Zanata (PL-SC)

Com informações do Agora Notícias Brasil