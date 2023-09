Congressistas de oposição ao atual governo demonstraram indignação com os gastos recordes do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no cartão corporativo e acionaram o Tribunal de Contas da União (TCU) para apurar as despesas.

Um dos parlamentares que se manifestaram foi o deputado federal Ubiratan Sanderson (PL-RS), que focou suas críticas nas muitas viagens internacionais que o chefe do Executivo tem feito durante seu terceiro mandato.

– Nesses oito meses de viagens, desnecessárias, Lula dá uma mensagem de irresponsabilidade e total falta de respeito com o povo brasileiro. As viagens para exterior, sempre na companhia de Janja, não cessaram nem por ocasião dos desastres climáticos havidos no Rio Grande do Sul, onde 47 pessoas morreram. Lula não se dignou ir lá nem mesmo para se solidarizar com as milhares de pessoas desabrigadas – criticou por meio do X, antigo Twitter.

Na sequência, Sanderson informou já ter acionado o TCU, tal como também havia prometido o deputado federal Gustavo Gayer (PL-GO).

– Já levei ao TCU representação com solicitação de investigação para apurar a oportunidade e a conveniência das viagens, bem como o volume de gastos públicos na operação dessas intermináveis viagens internacionais – acrescentou Sanderson.

A deputada Júlia Zanatta (PL-SC), por sua vez, declarou que o presidente “não pensa na população” na hora de usar seu cartão corporativo.

– Você é quem paga a fatura. Lula critica a desoneração e o corte de impostos promovidos por Bolsonaro porque precisa de um caixa cheio para poder gastar. Ele não pensa na população. E os mesmo que criticavam o cartão corporativo do Bolsonaro hoje passam pano para a gastança do petista – observou.

Outro a se posicionar foi o deputado Rodrigo Valadares (União-SE), que chamou o líder do Planalto de “turista”.

– O Brasil não tem nem governo e nem presidente. Tem um turista que usa da prerrogativa da função para rodar o mundo – queixou-se.

Como mostrou o Pleno.News, nestes primeiros meses de seu terceiro mandato, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) já gastou mais com cartão corporativo que seus antecessores: Jair Bolsonaro (PL), Michel Temer (MDB) e Dilma Rousseff (PT).

Na soma de sete meses, período em que os extratos foram contabilizados, o petista gastou R$ 8 milhões. Assim, ele se torna o presidente que mais gastou com cartões no ranking. As informações são da Folha de S.Paulo.

A média dos gastos de Lula é de R$ 1,1 milhão por mês. Para se ter uma ideia, Bolsonaro gastou em média R$ 1 milhão por mês, durante todo o período em que esteve no Planalto, enquanto Temer gastou R$ 584 mil, na média mensal, e Dilma R$ 905 mil.

*Com informações do Pleno.News