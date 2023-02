Parlamentares de oposição ao atual governo exibiram cartazes com a frase “Pacheco não” durante a cerimônia de posse dos deputados na Câmara nesta quarta-feira (1º). O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) postou nas redes sociais um rápido vídeo mostrando o protesto.

– Fizemos umas plaquinhas aqui (…) Porque paz não vai ter, vai ter guerra – declarou o parlamentar, acompanhado do deputado Gustavo Gayer (PL-GO), também empossado.

Opositores do presidente Lula (PL) tentam eleger o ex-ministro Rogério Marinho (PL-RN) para o comando do Senado. Ele disputa o posto com o atual presidente da Casa, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

Na véspera da eleição, três dos 14 senadores do PSD de Pacheco declararam apoio a Marinho. Cobrado por Lula pelas dificuldades de articulação que a base do PSD já demonstra, Gilberto Kassab, que comanda o partido, chegou a convocar um almoço para alinhar o discurso, mas não conseguiu evitar dissidências.

Em uma das jogadas de Lula para assegurar a vitória de Pacheco, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro (PSD-MT), reassumirá de forma temporária o mandato de senador para votar. O objetivo é evitar qualquer surpresa com a suplente do correligionário de Pacheco.

*AE