A Polícia Federal (PF) cumpre na tarde desta quinta-feira (15) mandados de buscas em endereços ligados ao senador Marcos do Val (Podemos-ES). Policiais foram ao Senado. Os mandados são cumpridos em Brasília e no Espírito Santo.

A operação foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes que também determinou que Marcos do Val deve prestar depoimento.

Ele é investigado por obstruir investigações sobre os atos de 8 de janeiro. Indícios que basearam a operação são postagens do senador em redes sociais.

Em fevereiro deste ano, do Val acusou o ex-presidente Jair Bolsonaro e o ex-deputado Daniel Silveira de organizarem uma reunião, no fim do ano, para propor o envolvimento do senador em um plano de golpe de Estado.

*G1