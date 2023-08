Uma reunião na manhã desta quinta-feira (17), em Belo Horizonte, foi considerada pelas partes envolvidas como o pontapé inicial para a construção de uma Frente Ampla de partidos visando as eleições municipais de 2024 em Ipatinga.

Pelo PSB participaram a secretária estadual da sigla, Kátia Gaivoto, o ex-prefeito de Ipatinga, Nardyello Rocha e Fabrício Pereira. O grupo do PDT contou com o presidente estadual, Mário Heringer, a secretária estadual, Sirley Soalheiro, a presidente do órgão municipal, Manoela Medeiros, a secretária municipal, Elmina Ferreira, e o mais novo filiado do partido em Ipatinga, professor Daniel Cristiano.

De acordo com os participantes, este entendimento entre as duas agremiações é o primeiro passo de um amplo projeto em benefício de Ipatinga. O objetivo é, à partir de agora, buscar outras siglas que igualmente reconhecem a necessidade e importância da retomada do crescimento da cidade e da construção de um governo plural, sem extremismo e que caminhe lado a lado com a sociedade, sem abrir mão da participação popular.

Para Nardyello Rocha, que brevemente irá assumir oficialmente a presidência do diretório municipal em Ipatinga e a coordenação regional do PSB na Região e no Colar Metropolitano do Vale do Aço, a frente ampla estará aberta ao diálogo com todos os partidos que desejam mudar o rumo de nossa cidade. “A palavra extremismo, seja ele de direita ou de esquerda, não cabe neste projeto. Lamentavelmente, Ipatinga hoje tem um governo imaturo, comprovadamente sem experiência. Está comprovado que é um modelo que não deu certo. Ipatinga precisa retomar o seu papel de protagonismo no cenário político regional”, enfatiza.

Ainda de acordo com Nardyello Rocha, não existem nomes definidos na Frente Ampla para as candidaturas a prefeito e vice-prefeito. “Estas definições virão como fruto das discussões e dos debates entre os componentes da frente, respeitando todas as pré-candidaturas das respectivas siglas que integrarão a Frente Ampla. Será também de responsabilidade desta Frente à elaboração do plano de governo a ser apresentado para sociedade”, concluiu.

Manoela Medeiros, presidente do PDT em Ipatinga, e a secretária municipal da legenda, Elmina Ferreira, salientaram que o início da construção desta frente representa maturidade de um projeto que será processado a várias mãos, priorizando mudanças estruturais para o bem de todos os segmentos da sociedade.

Mario Heringer e Kátia Gaivoto fizeram questão de enaltecer a importância da construção da Frente Ampla. Aproveitaram para cumprimentar as lideranças municipais pela forma madura e responsável como estão enxergando o momento político em Ipatinga e pelo desprendimento de todos em benefício da cidade. Os dois enfatizaram, ainda, que brevemente visitarão o Vale do Aço para contribuir ainda mais com a consolidação desta grande iniciativa, com o foco em reposicionar Ipatinga na rota do desenvolvimento econômico e social e ainda buscar o seu protagonismo político regional.