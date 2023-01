A bancada do Psol na Câmara dos Deputados encaminhou na noite da segunda-feira (9), uma ação ao Supremo Tribunal Federal (STF) em que pede a investigação de 6 integrantes do Congresso Nacional por envolvimento nos atos extremistas do último domingo (8). O partido pede ainda que 5 deputados estaduais sejam investigados.

A petição enviada ao ministro Alexandre de Moraes reúne, segundo a legenda, provas dos crimes de abolição violenta do Estado de Direito, golpe de estado e interrupção do processo eleitoral.

Veja a lista de congressistas indicados pela bancada do Psol:

Senador:

Magno Malta (PL-ES).

Deputados federais:

Ricardo Barros (PP-PR);

Carlos Jordy (PL-RJ);

Silvia Waiãpi (PL-AP);

José Medeiros (PL-MT);

Coronel Tadeu (PL-SP).

Deputados estaduais:

André Fernandes (PL-CE);

Clarissa(PP-PE);

Júnior Tércio (PP-PE);

Sargento Rodrigues (PL-MG);

Ana Compagnolo (PL-SC).

No documento, os congressistas do Psol incluem prints de redes sociais dos citados em que eles divulgaram a realização dos atos em Brasília, chamando pessoas a participarem. Também há registros nas redes dos atos de vandalismo realizados na Praça dos Três Poderes por extremistas.

De acordo com partido, “os deputados e deputadas bolsonaristas apoiaram em suas redes sociais as ações terroristas que aconteceram em Brasília”.

Além de pedir a investigação e responsabilização dos políticos, o Psol também pede a suspensão das redes sociais dos citados. Fala ainda na necessidade da quebra de sigilo telefônico e telemático, e da apreensão de passaportes dos envolvidos “[…] considerando o iminente risco de fuga para outro país seguindo o exemplo de Jair Messias Bolsonaro e Anderson Torres”.

Com informações do Poder360