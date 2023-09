O Partido dos Trabalhadores (PT) e o Partido Comunista da China (PCCh), do presidente chinês Xi Jinping, assinaram nessa quarta-feira (20), um acordo de cooperação internacional. A presidente PT, deputada Gleisi Hoffman, recebeu a comitiva com Li Xi, integrante do primeiro escalão do partido que governa a China.

O objetivo é que os dois partidos alinhem pensamentos e iniciativas em seus respectivos países. Em um dos artigos presentes no documento, as legendas concordam em manter a “comunicação e consultas estreitas particularmente no tratamento de questões que implicam à soberania, à integridade territorial, à independência e à autodeterminação dos dois países, assim como prestar apoio mutuamente às iniciativas interpartidárias internacionais da outra parte”.

A comitiva chinesa chegou ao prédio do PT com cerca de 40 membros. Chefiada por Li Xi, secretário da Comissão Central de Inspeção Disciplinar do Partido Comunista da China, apenas 12 pessoas do PCCh se reuniram com os membros do PT para assinar o Acordo de Entendimento sobre o Intercâmbio e a Cooperação. Do lado brasileiro, sete membros do PT e Gleisi Hoffmann, presidente do PT, assinaram o documento.

A aproximação entre os dois países, contudo, tem gerado críticas devido ao regime autoritário imposto por Xi Jinping na China. Há mais de 10 anos no cargo de presidente chinês, Jinping é acusado de uma série de crimes contra os direitos humanos, de restringir o acesso da população à internet e manipular as notícias veiculadas na imprensa local.

No encontro, Gleisi reiterou que a relação entre os dois partidos que já dura 40 anos e disse que pretende estreitar os laços com a China nos próximos anos. No acordo assinado, as legendas assumiram o compromisso de “intensificar a troca de visitas de alto nível, de se atualizarem mutuamente sobre as agendas importantes da cada parte, e fortalecer a comunicação estratégica permanente em torno de questões regionais e internacionais de destaque”.

*Com informações da Gazeta do Povo