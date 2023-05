O registro de uma suposta vacinação de Jair Bolsonaro (PL) contra a Covid-19 no Estado de São Paulo teve um dado colocado com o nome do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O e-mail “lula@gmail.com” foi registrado na ficha de vacinação. Foi o que mostrou um boletim de ocorrência feito pela Prefeitura de São Paulo, de acordo com reportagem do portal Uol e publicada ontem (4).

No sistema da prefeitura consta que Bolsonaro foi vacinado com o imunizante de dose única da Janssen contra a Covid-19 na Unidade Básica de Saúde (UBS) do Parque Peruche, na zona norte da capital, em 19 de julho de 2021.

Entretanto, a prefeitura do município descobriu que o lote de vacina citado não foi disponibilizado em São Paulo e que a pessoa que seria responsável pela aplicação nunca trabalhou na unidade de saúde indicada. Além disso, não há registro de atendimento do ex-presidente na unidade. Na data que consta a suposta vacina, Bolsonaro estava em Brasília.