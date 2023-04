O senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), presidente do Congresso Nacional, decidiu adiar a sessão conjunta que seria realizada hoje (18), com deputados e senadores, na qual seria feita a leitura do requerimento da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que tem como objetivo apurar os atos do dia 8 de janeiro. A sessão agora acontecerá no próximo dia 26 de abril.

Segundo o Pleno.News, durante a manhã desta terça, senadores e deputados de oposição chegaram a encaminhar a Pacheco um requerimento no qual pediam que a sessão do Congresso fosse mantida. No entanto, após uma reunião com as lideranças do Congresso, o presidente do Senado atendeu ao pedido de parlamentares aliados ao governo federal e adiou a sessão.

Até esta terça, o requerimento para instalação da CPMI já havia conseguido as assinaturas de 194 deputados e 37 senadores. Esse número é amplamente superior ao exigido para que o pedido de instalação do colegiado tenha validade (171 deputados e 27 senadores).

O governo, que é declaradamente contra a realização da CPMI, tenta agora convencer os congressistas que já aderiram ao requerimento a retirarem suas assinaturas. No entanto, até mesmo parlamentares da base do governo, como o senador Omar Aziz (PSD-AM), não acreditam que o cenário mudará até a próxima semana.