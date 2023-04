Rodrigo Pacheco (PSD-MG), presidente do Senado, afirmou que a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) para apurar os atos de 8 de janeiro poderá ter início no dia 18 de abril. Tudo dependerá da confirmação de sua viagem na comitiva do presidente Lula (PT) à China, que será entre os dias 12 e 15 de abril.

De acordo com o Pleno.News, a agenda de Lula no país asiático foi adiada devido ao quadro de pneumonia diagnosticado no petista em 25 de março. Pacheco iria na comitiva, porém, após o adiamento, ele ainda não confirmou a sua ida.

Nessa terça-feira (4), o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) compartilhou no Twitter a informação passada pelo presidente do Senado diretamente a ele.

– Senador Rodrigo Pacheco acaba de me enviar a seguinte mensagem: “A se confirmar a missão oficial na próxima semana, designarei a sessão para meio dia de terça, dia 18″ – compartilhou o jovem parlamentar.

A proposta de CMPI precisa ser lida por Pacheco na sessão conjunta de Câmara e Senado para o colegiado ser criado. Caso a sessão de 18 de abril seja adiada, a oposição vai acionar o Supremo Tribunal Federal (STF) contra o senador.