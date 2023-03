A menos de cem dias após assumir, o novo Itamaraty esbarra em obstáculos estrangeiros, traições e promessas vazias de parceiros que, nos últimos meses, sinalizavam que iriam contribuir de forma decisiva para uma nova era de relações com o Brasil. Lula aceitou vários dos desafios e metas impostas pelos parceiros estrangeiros. Mas sua aposta agora não está sendo retribuída por líderes das principais potências.

Se não bastasse, na principal viagem do ano e na qual mostraria o mundo a transformação do eixo da economia nacional, uma pneumonia o obrigou a adiar sem data o anúncio de mais de 20 acordos com a China.

EUROPEUS TRAÍRAM CONFIANÇA DE LULA

O mais recente caso que impactou o Itamaraty foi a proposta feita pelos europeus sobre um protocolo ambiental que acompanharia o acordo comercial entre Mercosul e Europa. Negociado por 20 anos, o tratado de fluxo de bens foi finalmente fechado em 2019. Mas os europeus alegaram que o desmonte da política ambiental de Bolsonaro impedia que o processo de ratificação pudesse ir adiante.

Para resolver tal impasse, os europeus se propuseram em apresentar um protocolo adicional ao tratado, desta vez estabelecendo critérios ambientais sem os quais o acordo comercial não poderia existir. O governo Lula, comprometido com a redução do desmatamento, topou e chegou a apontar que queria o fim definitivo do processo até meados do ano.

Mas quando os europeus apresentaram a proposta, no início deste mês, o documento e o comportamento de Bruxelas foi considerado como decepcionante. Isso por conta tanto do conteúdo do tratado quanto pelo comportamento dos negociadores europeus.

Bruxelas havia solicitado que a proposta fosse mantida em sigilo. Mas duas semanas depois, o texto foi vazado para ambientalistas europeus, que denunciaram a incapacidade da nova proposta de frear o desmatamento.

No Itamaraty, o gesto causou profundo mal-estar, já que rompeu a boa-fé do processo e ainda criou uma pressão ainda mais elevada para que as exigências fossem aprofundadas.

A surpresa dentro do governo brasileiro é que isso tudo acontece com um presidente — no caso Lula — que se comprometeu em ressuscitar a política ambiental e zerar o desmatamento. A atitude dos europeus, portanto, foi recebida com duras críticas dentro do novo governo brasileiro.

Os problemas não se limitaram ao vazamento. Na proposta, os europeus fazem exigências ao Brasil que jamais impuseram em outros acordos, como no caso do Canadá. Além disso, transformaram compromissos voluntários do país assumidos nos acordos multilaterais como obrigações vinculantes, num tratado bilateral entre dois blocos.

Lula visita Portugal no final de abril — e a União Europeia e o Brasil realizam uma cúpula que não ocorria havia sete anos. O Itamaraty vai deixar claro aos europeus que, se há uma intenção de fechar o tratado, Bruxelas terá de abandonar tais posturas e negociar a partir de outras bases.

Internamente, o Itamaraty insiste que está disposto a continuar negociando. Mas em uma recente entrevista, o chanceler brasileiro Mauro Vieira não escondeu suas críticas aos europeus, alertando que o Brasil não aceitaria medidas unilaterais e nem condições impostas sobre como cada país do Mercosul deveria lidar com suas realidades.

Para membros do governo, os europeus estão revelando sua face protecionista, uma vez mais.

PROMESSAS VAZIAS DE BIDEN

A frustração também ocorre com o governo de Joe Biden. O americano fez questão que Lula fosse primeiro para a Casa Branca, antes de uma eventual viagem para a China, rival estratégico.

Mas a viagem não resultou em atos concretos assinados entre os dois líderes. Horas antes do encontro no Salão Oval, o governo americano enviou até a delegação brasileira um emissário para sugerir que o valor de US$ 50 milhões fosse anunciado por Biden para o Fundo da Amazônia.

A frustração ainda se repetiu tanto com europeus e americanos sobre o projeto de Lula da criação de um grupo de contato que possa iniciar uma articulação por um cessar-fogo na Ucrânia. A proposta do brasileiro foi recebia de forma fria, em ambos os lados do Atlântico.

O BRASIL ENTRE AS PRINCIPAIS ECONOMIAS DO MUNDO

O senador Rogério Marinho (PL) exibiu um gráfico interativo de como o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) colocou o Brasil entre as principais economias do mundo, tendo um índice de inflação acumulada abaixo de Estados Unidos e União Europeia.

https://www.instagram.com/reel/CqRB_4_N-rM/?utm_source=ig_web_copy_link

