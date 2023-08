O senador da República, Chico Rodrigues (PSB-RR), parte da base do governo do presidente Lula no Senado Federal, quer criar uma frente parlamentar em defesa das escolas cívico-militares, indo na contramão da decisão do Ministério da Educação (MEC).

Segundo o Agora Notícias, o senador, que foi aliado de Jair Bolsonaro na última legislatura, apresentou na terça-feira (22) o projeto de resolução pedindo a criação da frente.

Em sua justificativa, Chico Rodrigues lista uma série de resultados de escolas que seguem o modelo cívico-militar e diz “lamentar” a decisão do MEC em acabar com a parceria com as Forças Armadas.

Pela decisão de Lula, o Ministério da Educação anunciou a elaboração de um plano de transição para, junto com as secretarias estaduais, acabar com a gestão compartilhada nas escolas entre civis e militares.

Como mostrou a coluna, o Ministério da Defesa preferiu não dar aval à medida, que pegou de surpresa até mesmo líderes aliados ao governo no Congresso Nacional.