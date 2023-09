A senadora Eliziane Gama (PSD-MA), relatora da CPMI do 8 de Janeiro, tem utilizado a verba do Senado para financiar a publicação de “notícias positivas” a seu respeito em um site do Maranhão. Esses gastos são categorizados sob a rubrica “Divulgação da atividade parlamentar”, que faz parte das opções disponíveis na verba de gabinete. O primeiro pagamento ocorreu em abril de 2020, logo após Eliziane assumir o cargo de senadora. As publicações, predominantemente favoráveis à parlamentar, são apresentadas no site (www.diegoemir.com).

Desde o início dos pagamentos até o presente mês, Eliziane destinou R$ 36 mil ao site, que exibe diversos artigos sobre a senadora, todos eles de cunho elogioso. Essa prática tem sido notória na página inicial do portal. A equipe de Oeste buscou um posicionamento da assessoria da senadora, que limitou-se a justificar a contratação dos serviços do site sob a justificativa de “Divulgação da atividade parlamentar”.

Além do site de Diego Emir, o gabinete de Eliziane também financia outros blogueiros. Em maio de 2021, a senadora destinou aproximadamente R$ 20 mil para custear o trabalho desses profissionais, que incluem os blogs maramais.com, kelmartins.com e Atual7.com. A alocação de recursos para a “divulgação de suas atividades parlamentares” foi de R$ 80 mil em 2021, R$ 12 mil em 2022 e R$ 45 mil neste ano.

*Com informações de Terra Brasil Notícias