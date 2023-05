O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a primeira-dama Janja da Silva, que chegaram na manhã desta sexta-feira, 5, a Londres, estão hospedados na suíte real do hotel JW Marriot, no bairro de Mayfair, em uma área nobre da capital inglesa. O preço da diária é de £ 15 mil, o que corresponde a R$ 95 mil.

Segundo o portal da Revista Oeste, um andar inteiro do hotel foi reservado para a comitiva brasileira, por questões de segurança. De acordo com informações da Band, o governo brasileiro vai arcar com os custos. O valor total estimado das despesas de Lula e da comitiva oficial ainda não foi divulgado pelo Itamaraty.

Também estão no mesmo hotel a primeira-dama dos Estados Unidos, Jill Biden, e o casal real da Holanda, Willem-Alexander e Maxima.

LULA VAI ACOMPANHAR A COROAÇÃO DO REI CHARLES III

Lula vai acompanhar a coroação do rei Charles III, no sábado 6. Nesta sexta-feira, ele tem um encontro marcado com o primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak. A reunião deve durar cerca de 45 minutos e não está prevista a assinatura de acordos bilaterais.

Em seguida, Lula comparecerá a uma reunião restrita oferecida pela Família Real a dez líderes mundiais.

O Reino Unido é o oitavo país visitado por Lula em 127 dias de governo. A quantidade de viagens realizadas pelo petista é um recorde.