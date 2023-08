O ex-presidente dos Estado Unidos, Donald Trump, se entrega à justiça norte-americana. Ele será encaminhado para um presídio, onde será fichado.

Truimp concordou em pagar uma fiança no valor de US$ 250 mil, o equivalente a R$ 1 milhão. O ex-presidente é alvo de 13 acusações, incluindo a de chefiar uma organização criminosa para mudar o resultado da eleição na Geórgia.

BOLSONARO NA MIRA

Na política brasileira a narrativa precede a ação. A força da opinião pública parece influenciar grandes decisões no Congresso e no Judiciário, informa o Estado de S. Paulo. Foi assim com os processos de impeachment de Fernando Collor e Dilma Rousseff, com a prisão de Lula e também com a soltura dele, que encontrou um apoio narrativo na Vaza Jato.

Segundo a noticia do Estadão, agora uma nova dinâmica discursiva parece preparar o país para uma decisão que, se ocorrer, não será surpresa, pois já migrou das redes para a imprensa e tem pautado conversas dos mais diversos grupos. Trata-se da ideia da prisão de Jair Bolsonaro.

O tema ganhou um forte impulso este mês, com a revelação de que as joias recebidas pelo ex-presidente haviam sido colocadas à venda. Dados apurados pelo blog mostram que, em agosto, as publicações que mencionam os termos “Bolsonaro” e “prisão” tiveram um crescimento gigantesco de 2.556%, em comparação com o mês de julho. A amostra observou 219 mil publicações online