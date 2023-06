A superintendente Estadual do Ministério da Saúde em Minas Gerais, Maflávia Ferreira e Marina Sacramento, representante da Secretaria Estadual de Planejamento e Gestão, participaram da 52ª Reunião da Agenda de Convergência para o Desenvolvimento do Vale do Aço (ACVA) que aconteceu nessa segunda-feira (5), na sede da Fiemg, em Ipatinga.

Maflávia apresentou investimentos, falou da importância do Vale do Aço no fortalecimento da rede de saúde de atenção e dos investimentos que são necessários para o fortalecimento do Hospital Márcio Cunha (HMC) nas diversas áreas de alta complexidade.

“Sabemos que o Hospital Márcio Cunha sempre pautou na melhor assistência para a população, os recursos do Ministério da Saúde têm sido destinados à média e alta complexidade, além da intenção de redução das filas para cirurgias eletivas da região com demanda reprimida”, destacou.

A superintendente reconheceu a importância dos parceiros na rede de saúde e afirmou que o ministério tem disponibilizado recursos também para que assistência a população seja cada dia mais acessível. “Nosso objetivo é resolver os problemas dessa região e também fortalecer parceiros como o Hospital Márcio Cunha que tem colocado as portas abertas há anos para atender a população de Ipatinga e de toda a região”, reforçou.

Maflávia informou que foi destinado este ano ao município de Ipatinga o repasse de R$ 101.436.101,07, sendo R$85.617.025,87 em Média e Alta complexidade.

Na oportunidade, Flaviano Gaggiato, presidente da Fiemg Regional Vale do Aço e coordenador da Agenda de Convergência, entregou à superintendente, uma carta de reinvindicações com os seguintes pleitos: Implantação do Samu Regional – Habilitação no Ministério da Saúde do SAMU Regional; Implantação da Rede de Urgência e Emergência – Habilitação dos leitos para linha de cuidado AVC, em Coronel Fabriciano e Caratinga e Centro Especializado em Reabilitação (CER 4) Unileste – Habilitação no Ministério da Saúde para Ampliação e Reforma CER IV.

INVESTIMENTOS NO PERD

Já Marina Sacramento, coordenadora ambiental do comitê gestor Pró Rio Doce, abordou o andamento do termo de parceria referente a primeira parte dos investimentos que serão feitos no Parque Estadual do Rio Doce (PERD), assinado pelo governo de Minas por meio de um acordo com a Fundação Renova para repasse de R$93milhões de recursos que serão investidos a longo prazo no Parque Estadual do Rio Doce.

“A ideia é que nos primeiros quatro anos tenhamos o investimento de R$21milhões e dentro desse primeiro montante temos toda a estruturação em termos de sugestão e planejamento, como o plano de manejo, além de equipamento de pessoal, a construção de uma torre para observação de aves que vai ser muito interessante para atração turística do Parque, um sistema de vídeo vigilância focado na prevenção de incêndios, além de vários outros investimentos em pesquisa, afinal o Parque Estadual do Rio Doce, é um dos parques mais estudados do Brasil e com mais publicações feitas; portanto precisamos fazer disso um insumo para fortalecer e fazer do Perd um vetor de desenvolvimento da região”, pontuou.

Luciano Araújo, coordenador do eixo Infraestrutura, substituirá Flaviano na coordenação da Agenda nos próximos meses. Ele encerrou a reunião agradecendo a presença e explanação das convidadas e colocou a Agenda de Convergência à disposição. “Agradeço em nome da Agenda e reforço a solicitação dessas demandas aqui levantadas, principalmente no eixo da saúde. Praticamente todos os projetos debatidos nesta Agenda são transversais e muitos deles dependem do empenho dos nossos governantes para nos ajudar a fazer do Vale do Aço um lugar melhor para se viver e produzir”, concluiu.

AGENDA DE CONVERGÊNCIA

A Agenda de Convergência para o Desenvolvimento do Vale do Aço é uma estratégia de mobilização, integração e organização de entidades representativas da sociedade com o objetivo de identificar, priorizar, propor e realizar mudanças que promovam o desenvolvimento socioeconômico regional.

Ela é uma iniciativa da Fiemg Regional Vale do Aço, entidade que trabalha para que a indústria se torne cada vez mais competitiva, inovadora e sustentável, capaz de gerar negócios, riqueza e desenvolvimento regional.

Acompanhe os projetos e conquistas da ACVA no site www.agendadeconvergenciamg.org.br