A Fundação São Francisco Xavier (FSFX) divulgou nota nesta quarta-feira (22), em resposta ao comunicado feito pelos médicos do Hospital Márcio Cunha (HMC) de Ipatinga na tarde de ontem (21). O corpo médico anunciou paralisação de advertência para próxima sexta-feira (24), com a suspensão do atendimento de consultas, exames e cirurgias eletivas.

Em nota, a FSFX diz “que está trabalhando no sentido de reduzir os impactos para os clientes, diante da decisão do corpo clínico” e que “reconhece a legitimidade de movimentos de categorias profissionais por seus interesses, mas se empenha permanentemente para manter o alto nível que sempre caracterizou os serviços prestados pela instituição”.

CONFIRA NA ÍNTEGRA A NOTA DA FUNDAÇÃO

“A Fundação São Francisco Xavier vem a público informar que tem mantido diálogo permanente e negociações em torno das reivindicações apresentadas pelo Corpo Clínico do Hospital Márcio Cunha, em Ipatinga, buscando sempre uma solução que seja a melhor para as partes envolvidas, em especial, para os pacientes assistidos pela Unidade.

Apesar de termos tido alguns avanços nas negociações, o Corpo Clínico decidiu suspender suas atividades eletivas durante a próxima sexta-feira, 24 de março. A FSFX está trabalhando no sentido de reduzir os impactos para os clientes, diante da decisão do corpo clínico.

Todo o esforço da Fundação São Francisco Xavier, neste momento, está voltado para que as pessoas tenham o devido apoio no reagendamento de consultas, exames e cirurgias eletivas, que eventualmente sejam afetadas neste dia.

A Fundação São Francisco Xavier reforça que reconhece a legitimidade de movimentos de categorias profissionais por seus interesses, mas se empenha permanentemente para manter o alto nível que sempre caracterizou os serviços prestados pela instituição e, em especial, pelo Hospital Márcio Cunha”.

O QUE REIVINDICAM OS MÉDICOS

Em nota publicada nesta terça-feira, o Corpo Clínico Médico do HMC comunicou o motivo da decisão tomada em Assembleia Geral. Os médicos reivindicam recomposição no piso salarial. Os profissionais afirmam ainda, que a remuneração médica no HMC é menor do que em outros hospitais da região. Abaixo o print do comunicado.