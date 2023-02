A Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS), ofereceu uma capacitação aos profissionais da rede parceira do Sistema Único de Assistência Social (Suas) nesta terça-feira (28), no Lar da Fraternidade Cristã, no bairro Iguaçu.

Com o tema “O acompanhamento familiar e o fortalecimento de vínculos”, o evento contou com a participação de coordenadores, psicólogos, assistentes sociais, representantes das Instituições de Longa Permanência para Pessoa Idosa (ILPI), Residência Inclusiva para Acolhimento à Pessoa com Deficiência, e do Serviço de Acolhimento Institucional para Pessoas em Situação de Rua, do município.

O diretor do Departamento de Proteção Social Especial de Ipatinga, Lucas dos Reis Silveira, explica que a capacitação visa o desenvolvimento das equipes, tendo sido apresentadas aos participantes estratégias que possam ser utilizadas nas práticas cotidianas com as famílias da pessoa idosa, pessoas com deficiência, e as que estão em situação de rua.

“Essa capacitação dos extensionistas sociais na temática Fortalecimento dos Vínculos Familiares qualificará ainda mais a atuação desses profissionais na promoção do bem-estar dos munícipes atendidos pelo Suas e seus familiares, uma preocupação do município”, completou o diretor.

Vale ressaltar que a Secretaria de Assistência Social de Ipatinga realiza capacitações com as equipes do Suas periodicamente, sempre abordando temas atuais relacionados, a garantia dos direitos dos munícipes atendidos pela rede.