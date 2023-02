A Associação Médica Líbano-Brasileira (AMLB) está arrecadando fundos para a aquisição de medicamentos que serão doados aos libaneses, com o intuito de ajudar a diminuir as internações hospitalares. Milhares de pessoas com hipertensão e diabetes enfrentam dificuldades para conseguir remédios essenciais para seu tratamento e controle.

O Projeto Humanitário de envio de medicamentos ao Líbano é realizado pela Associação Médica Líbano-Brasileira com o apoio da Embaixada do Líbano e do Consulado Geral do Líbano em São Paulo, e que tem como objetivo, concentrar esforços para prestar assistência de qualidade aos necessitados do Líbano.

PROJETO “SAHA BRASIL”

O Saha Brasil é um projeto filantrópico desenvolvido pela diretoria da Associação Médica Líbano-Brasileira (AMLB) com o objetivo de realizar atendimentos médicos especializados a pessoas com dificuldade de acesso a rede pública e principalmente a refugiados.

Faça sua doação via Pix (CNPJ 47.889.676/0001-41) ou via depósito ou transferência (Banco do Brasil, Agência 8258-9, conta 875-3).