Atraso na fala, dificuldade no contato visual, irritabilidade perante frustrações, sensibilidade a cheiros, sons, luzes e toque podem ser os primeiros sinais do autismo ou Transtorno do Espectro Autista (TEA). O transtorno, que tem prevalência em crianças, afeta o neurodesenvolvimento, provocando déficit na linguagem verbal e não verbal e interação social.

Nos Estados Unidos, de acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), a prevalência do autismo quadruplicou em 20 anos. A incidência entre 2000 e 2002 era de 1 autista para cada 150 crianças. Recentemente, o monitoramento do CDC relata uma prevalência de 1 para cada 36 crianças. No Brasil, a incidência sobre o número de pessoas com o transtorno ainda é bastante discutida, mas estima-se que afete 2 milhões de pessoas.

Para o psiquiatra infantil da Fundação São Francisco Xavier (FSFX), André Luiz Brandão Toledo, o diagnóstico é uma importante etapa na vida da pessoa com TEA. “Hoje, o diagnóstico está mais fácil de ser realizado e ajuda a diminuir a probabilidade de desenvolver comorbidades psiquiátricas, como transtorno de ansiedade e de humor”, explica.

DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO

O diagnóstico do TEA é realizado por médico especialista, através da avaliação do paciente e histórico familiar. O quanto antes a pessoa for diagnosticada e iniciada em terapias que possam ajudá-la a desenvolver sua cognição, melhor será a qualidade de vida. “Existem casos em que o diagnóstico pode ser fechado até um ano de idade. Por isso é tão importante ficar atento aos sinais e discutir sobre o assunto”, pondera o psiquiatra.

O transtorno não tem cura, mas o paciente pode estimular e desenvolver a capacidade de compreender e de comunicar com técnicas baseadas na ciência do comportamento, executadas por uma equipe multidisciplinar, como profissionais da área da psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, dentre outros.

CONSCIENTIZAÇÃO

No dia 2 de abril comemora-se o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, que tem como principais objetivos difundir informações para a população sobre o assunto, alertar para os sinais, incentivar o diagnóstico precoce e reduzir a discriminação e o preconceito que cercam as pessoas afetadas pelo transtorno.

É preciso conscientizar cada vez mais as pessoas sobre os sinais de alterações no neurodesenvolvimento. Assim, é possível buscar tratamentos imediatos para melhorar a qualidade de vida, de desenvolvimento da comunicação e de autonomia.

“Falar sobre o assunto é essencial para fixar na mente das pessoas o valor do diagnóstico precoce. Para as famílias também é importante entender que a adaptação é essencial para que os pacientes tenham uma vida mais digna e saudável, e que sejam compreendidos nos ambientes que frequentam”, finaliza o psiquiatra André Luiz.

