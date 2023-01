A pandemia da Covid-19 gerou incertezas, medos, receios e desencadeou uma crise sem limites na saúde mental de muitas pessoas. Casos como depressão e ansiedade eclodiram no mundo todo. Dados da Organização Mundial de Saúde (OMS) revelam que já são mais de 350 milhões de pessoas, de todas as idades, que sofrem com a doença. O Brasil assume o ranking da ansiedade, com 18,6 milhões de pessoas com o transtorno.

A OMS revelou que os reflexos da pandemia promoveram um aumento de 25% nos casos de ansiedade e depressão em 2020. Pesquisa da Universidade Federal de Pelotas e da Vital Strategies mostrou que os casos diagnosticados de depressão subiram de 9,6%, antes da pandemia, para 13,5% em 2022. “Especialistas já consideram que estamos vivenciando uma nova pandemia na área da saúde mental”, alerta a psicóloga da Fundação São Francisco Xavier (FSFX), Luana Nogueira Ferrari.

Instituído por um grupo de psicólogos mineiros em 2014, o movimento Janeiro Branco pega carona no mês tradicionalmente marcado por reflexões e planejamentos profissionais e pessoais e objetiva conscientizar sobre a importância de colocar na lista as metas traçadas e o cuidado com a saúde mental. A campanha “Janeiro Branco” chama a atenção para as questões relacionadas à saúde mental e emocional e ganha ainda mais relevância nesse contexto.

Com o tema “A Vida pede Equilíbrio”, a campanha Janeiro Branco 2023 promete promover uma reflexão sobre como as pessoas têm vivido os seus dias. “A correria do dia a dia, entre equilibrar a vida pessoal e profissional e as rotinas diárias, traz a perda desse equilíbrio e, consequentemente, a diminuição da qualidade de vida, o que pode gerar adoecimento e afastamento”, explica a psicóloga.

Ao longo da vida, todos podem ser afetados por problemas de instabilidade emocional de menor ou maior gravidade. Certas situações específicas podem gerar e agravar os quadros de perturbações na saúde mental. “O mundo moderno e globalizado, por exemplo, não só trouxe comodidades tecnológicas e confortos, mas também gerou uma série de inquietudes no ser humano. É preciso ser multitarefas, competitivo, assertivo e, ainda, lidar com as cobranças internas e externas. A falha nesse processo gera frustrações e pode acarretar fraquezas e adoecimento mental”, aponta Luana.

De acordo com a psicóloga, tudo foi potencializado durante a pandemia. O ser humano deixou de exercer um dos seus principais papéis: o de indivíduo biopsicossocial que necessita de interação social. “As pessoas se acostumaram com o distanciamento social, as chamadas de vídeo e as reuniões online, deixando de lado a presença física. Esse comportamento intensificou a introspecção, gerou intolerância e promoveu a solitude. Estamos cada vez mais acostumados a estarmos sós”, frisa.

O equilíbrio é essencial para manter uma vida saudável. Estar consigo mesmo para curtir, refletir ou mesmo como uma forma de autocuidado é muito importante. Mas também, é essencial interagir com o outro, trocar vivências, experiências e conhecimentos. A vida social faz parte de uma vida saudável.

Dicas para lidar com a ansiedade e o estresse:

– Crie momentos prazerosos: reclamar é clamar duas vezes. Aprenda a não murmurar e a praticar a gratidão. Para isso, vire o jogo e comece a criar, conscientemente, ações prazerosas no seu dia a dia. Desfrute do que gosta, seja uma boa xícara de chá ou uma conversa, aproveite o sol e procure encontrar a felicidade nas pequenas coisas ao seu redor;

– Pratique o autoconhecimento: para alcançar o equilíbrio emocional é fundamental praticar o autoconhecimento. A saúde mental também está nos detalhes. É preciso se conhecer até para entender o que gosta, o que lhe faz bem. Como esse processo está ligado à autoestima, entenda as suas limitações para, então, fortalecer as qualidades;

– Conecte-se com as pessoas: nada melhor do que colecionar bons momentos com outras pessoas, seja com um amigo, familiar ou mesmo com novas amizades. Cerque-se de pessoas agradáveis e positivas. Esteja preparado para novas oportunidades que a vida lhe oferece, conheça lugares novos e novas pessoas;

– Cuide da sua saúde física: cuidar da saúde física é fundamental para manter todo o organismo em equilíbrio, assim como as emoções. Portanto, procure praticar exercícios físicos, mantenha-se hidratado, faça refeições balanceadas e tenha uma boa noite de sono;

– Exercite a sua mente: procure preencher sua mente de coisas boas. Normalmente, tendemos a criar pensamentos negativos quando estamos desanimados ou sem praticar atividades que exercitem a mente — como assistir às aulas ou trabalhar;

– Aguce a espiritualidade: a espiritualidade pode estar na conexão com a natureza, com uma fonte de energia. Ela pode ser uma grande aliada na busca da paz interior e do equilíbrio emocional.