A Cenibra promoveu uma campanha de promoção da saúde mental como parte das ações de saúde e segurança da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (Cipa), por meio do Programa Qualidade de Vida.

Dentre as ações, a empresa ofereceu palestras para as equipes da fábrica e das Regionais Florestais e plantão psicológico com atendimentos individuais. Além disso, durante todo o mês, foram realizadas ações que fomentaram reflexões sobre boas escolhas para uma vida mais saudável.

“A importância dos cuidados com a saúde mental se dá na capacidade de manter a atenção plena no desenvolvimento das suas atividades, pois mantém a mente e o corpo presentes na tarefa, e aumenta a resiliência e a tolerância, fazendo do ambiente de trabalho um local agradável”, explica Jadson Pereira Dias, médico do Trabalho da Cenibra.

Saúde mental é reconhecida como temática do Janeiro Branco, campanha promovida por diversas organizações e entidades públicas. Com o mote "Descubra a felicidade em cada momento"