As tão incômodas náuseas e os vômitos, comuns durante a gravidez, podem ser causados pela atuação de um hormônio no cérebro. É o que afirma Marlena Fejzo (Keck School of Medicine da University of Southern California), cientista que há décadas lidera uma equipe de pesquisadores em busca do alívio do mal-estar gestacional. De acordo com um artigo publicado no periódico científico bioRxiv, os cientistas estão estudando um hormônio específico chamado GDF15, desde que foi detectado pela primeira vez em níveis elevados no exame de sangue de mulheres grávidas no ano 2000.

Os cientistas realizaram estudos com gêmeos e com sequenciamento genômico de mulheres com sintomas severos de náuseas e vômitos durante a gravidez. A investigação apontou para um componente genético duplo, incluindo aquele que codifica o GDF15. Segundo os pesquisadores, vômitos e náuseas são bastante comuns no primeiro trimestre da gravidez; no entanto, cerca de 2% dos casos — ou um em cada 50 gestações — desenvolvem-se para uma forma mais grave conhecida como hiperêmese gravídica (HG).

O GENE DO MAL-ESTAR

No início de 2022, Fejzo e sua equipe descobriram algumas novas variantes genéticas raras, mas comuns no gene GDF15 — que eles associaram ao risco de HG. Porém, a interação entre essas características genéticas e o hormônio GDF15 permaneceu obscura. A cientista publicou evidências para apoiar a teoria de que o GDF15 desencadeia a hiperêmese. No artigo, os pesquisadores disseram: “Nossas descobertas colocam o GDF15 no coração mecanicista de [náuseas e vômitos na gravidez] e HG, e apontam claramente o caminho para estratégias para seu tratamento e prevenção.” A descoberta, no entanto, ainda não produziu nenhum tratamento imediato para o mal-estar gestacional.

Os cientistas que trabalham em prol do alívio do desconforto durante a gravidez dizem que as novas evidências sugerem que “a gravidade das náuseas e dos vômitos da gravidez é o resultado da interação do GDF15 derivado do feto e da sensibilidade da mãe a esse peptídeo, que é substancialmente determinado por sua exposição anterior ao hormônio”. Contudo, serão necessárias mais pesquisas a fim de aprofundar essa hipótese, mas a esperança é que aumentar os níveis de GDF15 antes da gravidez possa ajudar a prevenir a HG, enquanto reduzi-los durante a gestação pode evitar as tão incômodas náuseas e os vômitos.

O artigo completo foi publicado no periódico científico bioRxiv (antes da revisão por pares).

*Revista Oeste