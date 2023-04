Foi realizado no sábado (1º), o primeiro Simpósio de Urgência e Emergência para profissionais da área de saúde, realizado pela Código Azul Cursos, com o apoio da Fundação Libanesa de Minas Gerais. Mais de 60 profissionais participaram do evento, que contou com palestrantes, de grande reconhecimento no meio acadêmico e profissional.

No final do evento, a Código Azul e a Fuliban celebraram convênio para futuros cursos e eventos. A Fuliban terá condições especiais para seus membros e assistidos.

O presidente da Fuliban, Frederico Aburachid, agradeceu aos professores Erika e Marcelo, representantes da Código Azul, pela iniciativa. “Estamos certos de que os senhores realizarão cursos importantes na área de saúde neste espaço. Esses também são os objetivos da Fuliban. Desejamos promover a saúde, a educação e a cultura. Contem conosco e sejam muito bem-vindos a sua nova casa”, afirmou Aburachid.

CURSOS NA ÁREA DE SAÚDE

Em breve, a Código Azul divulgará uma série de cursos na área de enfermagem, fisioterapia, atenção primária, primeiros-socorros e outros, os quais serão realizados na Rua Tomé de Souza, 67, 5º andar, bairro Funcionários em Belo Horizonte.