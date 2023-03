A Fundação São Francisco Xavier (FSFX) informa que o Contrato de Prestação de Serviços de Saúde no âmbito do Hospital e Maternidade Vital Brazil (HMVB), firmado com o município de Timóteo (MG), por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, encerra-se no dia 10 de abril de 2023.

A FSFX assumiu a administração do HMVB em setembro de 2020 e, desde então, tem prestado assistência de qualidade, com foco no cuidado humanizado e no bem-estar dos cidadãos timotenses. Durante dois anos e meio, foram mais de 82 mil atendimentos no Pronto-Socorro e 1.900 partos na Unidade. Vale destacar, ainda, que foram mais de 10 mil atendimentos no Centro Obstétrico, cerca de 6 mil cirurgias realizadas e aproximadamente 14 mil internações. A FSFX sempre zelou por uma assistência humanizada, sendo a maioria dos atendimentos destinados aos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS).

A Fundação São Francisco Xavier agradece a toda comunidade de Timóteo e região e a todos os pacientes pelo carinho e acolhimento durante os dois anos e meio de gestão. A Fundação também se coloca à disposição do município para efetivar a transição de prestação de serviço para a Instituição que assumir a gestão da unidade.