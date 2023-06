A Prefeitura de Ipatinga, por meio da Secretaria de Saúde, realizou o encerramento das atividades do curso do Projeto Saúde com Agente para os 250 Agentes Comunitários de Saúde (ACS’s) do município, o evento foi realizado nesta quinta-feira (29). Os cursos de capacitação do projeto são uma iniciativa conjunta da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e do Ministério da Saúde.

Desde agosto de 2022, as equipes têm participado de cursos técnicos oferecidos pelo projeto, visando aprimorar sua atuação nas comunidades. Os cursos tiveram como objetivo oferecer uma base teórica sólida para a atuação desses agentes, garantindo a qualidade do trabalho desenvolvido por eles.

O secretário de Saúde de Ipatinga, Leonardo Seixas, destaca que a capacitação técnica dos agentes é uma prioridade da gestão. “Trabalhar para bem servir, este é um de nossos lemas. Neste sentido, temos procurado capacitar nossos servidores e fornecer as ferramentas necessárias para que possam desempenhar seu trabalho de forma eficiente. Assim beneficiamos diretamente a população com o trabalho realizado por eles”, enfatiza.

Segundo o diretor do Departamento de Atenção Básica de Ipatinga, Marcelo Bastos, a capacitação técnica proporcionou uma base científica para o trabalho dos agentes, que são multiplicadores de informações importantes para a sociedade. “Com o conhecimento técnico adquirido, eles estão desenvolvendo seu trabalho com mais segurança e qualidade, garantindo a efetividade das ações de saúde na comunidade”, afirma.

O projeto ‘Saúde com Agente’ busca capacitar agentes de saúde em todo o país, oferecendo cursos técnicos de forma gratuita para os profissionais que atuam na área. A parceria entre a UFRGS e o Ministério da Saúde tem como objetivo principal aprimorar a atuação dos agentes de saúde nas comunidades e garantir um atendimento de qualidade para toda a população.