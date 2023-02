As doenças crônicas são um problema de saúde pública. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mais de 50% da população brasileira possui pelo menos alguma patologia crônica.

A Campanha Fevereiro Roxo traz um alerta para três doenças distintas: lúpus, fibromialgia e doença de Alzheimer. Essas comorbidades têm em comum o fato de serem crônicas, ou seja, de duração prolongada, e incuráveis.

Apesar de distintas, as doenças envolvidas no Fevereiro Roxo possuem medidas preventivas em comum. Dentre elas estão a necessidade de realizar exercício físico diário, manter uma boa alimentação, ter cuidados com a saúde psicoemocional e manter consultas preventivas em dia.

O médico de família da Usisaúde, operadora de planos de saúde da Fundação São Francisco Xavier, Rúbio Adan de Andrade, explica que as medidas de prevenção são fundamentais, e o diagnóstico tardio pode impactar a qualidade de vida do paciente.

“É muito importante a prevenção e ter conhecimento dos sintomas, para procurar atendimento médico especializado e ter o diagnóstico precoce. Embora a medicina ainda não tenha cura para as doenças crônicas, é possível, com o tratamento adequado, dar mais conforto e qualidade de vida ao paciente”, ressalta.

Atualmente existem tratamentos e medicações que podem amenizar os sintomas e retardar as fases mais avançadas das doenças. “O quanto antes o paciente descobrir que tem uma doença, melhor será o apoio que a medicina pode oferecer. Não é porque não tem cura que não deve ser tratado. As pessoas devem e merecem viver com qualidade de vida”, pontua o médico de família.

ATENÇÃO PRIMÁRIA

A Atenção Primária é uma das formas de garantir a prevenção da progressão de diversas doenças. O programa Usifamília, da operadora Usisaúde, é uma forma de cuidado baseada no modelo assistencial da Atenção Primária à Saúde, conhecida e utilizada internacionalmente, em países como Inglaterra, Dinamarca, Canadá e Estados Unidos.

Esse modelo visa trazer uma visão diferente do cuidado. O serviço responde de forma contínua e sistematizada à maior parte das necessidades de saúde dos beneficiários, integrando ações curativas, preventivas e de promoção da saúde.

“O programa busca compreender o contexto social em que o paciente está inserido. É um serviço de saúde centrado no paciente e em suas necessidades, retomando o conceito de medicina de família, que é uma especialidade que se dedica a cuidar de toda a família em todas as fases da vida. Com o atendimento de atenção primária, o diagnóstico precoce pode ser mais facilmente realizado e, assim, retardar a progressão de doenças”, explica o médico de família.

O que são as doenças crônicas

Doenças crônicas não transmissíveis (DCNTs) matam cerca de 41 milhões de pessoas por ano, o equivalente a 71% de todas as mortes no mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS). Por isso, o diagnóstico precoce faz com que o tratamento possa ser iniciado o quanto antes para reduzir a intensidade dos sintomas, trazer mais qualidade de vida e reduzir a velocidade de progressão dos sintomas.

Lúpus

O Lúpus é uma doença inflamatória não contagiosa de origem autoimune, ou seja, o próprio organismo gera danos aos seus órgãos e tecidos. Ele é caracterizado como um distúrbio crônico que faz com que o organismo produza mais anticorpos que o necessário para manter o organismo em funcionamento. Os anticorpos em excesso passam a atacar o organismo, causando inflamações nos rins, pulmões, pele e articulações, por exemplo. A doença envolve fatores genéticos, hormonais, imunológicos e ambientais.



Ele afeta, principalmente, mulheres, sendo 9 em 10 pacientes, com o risco mais elevado durante a idade fértil. Entre os sintomas mais comuns da doença estão alterações na pele, dores articulares e cansaço.



Fibromialgia

A Fibromialgia é uma síndrome clínica que se manifesta com dor no corpo todo, principalmente na musculatura. Aliado a dor, a fibromialgia desencadeia sintomas como cansaço, sono alterado, alterações de memória, na atenção, ansiedade, depressão e disfunções intestinais.



Assim como o lúpus, há maior acometimento do sexo feminino. Ainda são desconhecidas as causas da doença. É frequente a associação com transtornos de humor e ansiedade. O tratamento envolve o uso de medicamentos para melhora do quadro álgico, regulação do sono e redução da fadiga, além de atividade física regular e psicoterapia.



Doença de Alzheimer

A doença de Alzheimer é uma doença crônica neurodegenerativa, progressiva e que afeta, em sua maioria, idosos acima de 65 anos de idade, resultando em alterações de memória, percepção do mundo e linguagem. Traz impactos no comportamento, na interação social, na cognição, na personalidade e no humor do portador da doença, comprometendo suas atividades de vida diária.