Fundada há 24 anos, a Transcourier se destaca por apresentar soluções logísticas personalizadas via modal aéreo. Com atuação nacional e expertise no segmento de saúde humana, a Transcourier foi a empresa que mais transportou testes de Covid-19 no Brasil durante o ápice da pandemia, ocorrido nos últimos dois anos. A movimentação da empresa, bem como seu faturamento neste período, resultou no aumento de cinco vezes se comparado a 2019.

“Temos orgulho em dizer que fomos os responsáveis, durante o período da pandemia, pelo transporte de 60% de todos os testes Covid-19 distribuídos nacionalmente, considerando os anos de 2020 e 2021”, disse Alessandro Rodrigues Reis, CEO da Transcourier.

Segundo ele, a alta demanda e o cenário caótico no qual passava o país, foram enfrentados de forma natural pela Transcourier, uma vez que a empresa conseguiu customizar suas operações e distribuir de forma eficiente os produtos dos seus clientes. “Temos uma equipe altamente qualificada e uma estrutura física de 1.200 metros quadrados nos mais altos padrões requeridos pela RDC 430/2020. Possuímos ampla documentação nas esferas municipais, estaduais e federais, além disso, certificação ISO 9001:2015 que chancela o controle de processos focado em qualidade, satisfação e segurança para nossos clientes” comentou Alessandro Rodrigues Reis.

Diante a escassez de voos durante a pandemia, a empresa utilizou de sua inteligência logística para atender não somente os grandes centros urbanos mas também localidades remotas, como as comunidades ribeirinhas. Com a distribuição dos testes de Covid-19, materiais médicos hospitalares, medicamentos e kits diagnósticos, a Transcourier cumpriu significativo papel de responsabilidade social.

META

Apesar do arrefecimento na pandemia provocada pelo Covid-19, a empresa mantém, em 2023, o mesmo ritmo nas projeções até o fim deste ano, visando um crescimento de 30% se comparado a 2022. Já a médio prazo, em 2025, diante da ascensão e investimentos realizados, a Transcourier projeta dobrar o faturamento realizado em 2022.

CAPITAL HUMANO

A Transcourier entende que seus colaboradores são o maior ativo da empresa, dessa forma, destina investimentos massivos em capacitação, desenvolvimento e treinamento. Além do papel social que consiste em transformar, através da educação, a vida dos colaboradores, esses investimentos melhoram a qualidade do trabalho, aumentam a satisfação, produtividade e claro, a retenção de talentos.

“Nossa empresa é admirada pelos funcionários e eles mesmos pontuam isso comigo. Isso porque focamos em capacitação, programa de alimentação saudável, incentivo a prática de esportes, além de implantar, internamente, ginástica laboral, espaço de convivência e sala de descanso, sendo essas construídas em conjunto com os próprios colaboradores fomentando a sensação de pertencimento. Todas as ações tem como foco a saúde e o bem-estar de todos os colaboradores”, salientou Alessandro Reis.

A ginástica laboral, por exemplo, consiste na prática de exercícios físicos de curta duração durante a jornada de trabalho. Os exercícios são simples, de respiração, alongamento, ergonomia, bem como controle e consciência corporal. Além do bem estar do funcionário, esses pequenos intervalos proporcionam momentos de descontração e quebra de rotina.

SOBRE A TRANSCOURIER

Empresa de transporte especializada no segmento de saúde humana, com atuação em âmbito nacional, conta com uma equipe altamente capacitada e processos otimizados para garantir segurança, qualidade, inteligência logística e soluções customizadas.

Devido à necessidade de preservação da integridade dos produtos e à importância de prazos rigorosos, a Transcourier proporciona respostas rápidas, entregas de alta performance, atendendo às demandas críticas e sensíveis desse setor.

Serviço:

site: www.transcourier.com.br

Rua Bandeira de Melo, 320 – Universitário – Belo Horizonte / MG